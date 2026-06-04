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Иностранца брянский суд отправил в колонию за покушение на сбыт наркотиков

2026, 04 июня 14:31
Иностранца брянский суд отправил в колонию за покушение на сбыт наркотиков
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Иностранца брянский суд отправил в колонию за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Советского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. На скамье подсудимых оказался 32-летний иностранный гражданин. 

В июне 2025 года мужчина вместе со знакомым получили партию наркотического средства. Часть вещества они разложили в тайниках-закладках на территории города, а остальное хранили при себе.

Преступление пресекли сотрудники правоохранительных органов. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли 8,6 граммов наркотика.

Суд приговорил виновного к 12 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

Материалы уголовного дела в отношении соучастник преступления выделены в отдельное производство.

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