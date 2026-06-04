Брянский суд взыскал с чиновников деньги в пользу укушенного собакой ребёнка

2026, 04 июня 13:29

Брянский суд взыскал с чиновников деньги в пользу укушенного бездомной собакой ребёнка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство пожаловалась жительница Фокинского района города Брянска. В июле 2025 года на улице Ореховой в посёлке Ходаринка на её 13-летнего сына напала безнадзорная собака. Она укусила ребёнка. Мальчику потребовалась помощь врачей.

Прокурор обратился с исковым заявлением в суд. С Брянской городской администрации высшая инстанция взыскала 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.