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Брянский суд взыскал с чиновников деньги в пользу укушенного собакой ребёнка

2026, 04 июня 13:29
Брянский суд взыскал с чиновников деньги в пользу укушенного собакой ребёнка
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Брянский суд взыскал с чиновников деньги в пользу укушенного бездомной собакой ребёнка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В надзорное ведомство пожаловалась  жительница Фокинского района города Брянска. В июле 2025 года на улице Ореховой в посёлке Ходаринка на её 13-летнего сына напала безнадзорная собака. Она укусила ребёнка. Мальчику потребовалась помощь врачей. 

Прокурор обратился с исковым заявлением в суд. С Брянской городской администрации высшая инстанция взыскала 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.

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