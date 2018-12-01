Брянцев приглашают на фестиваль в память о Курской битве

Региональный оперативный штаб пригласил жителей Брянщины поучаствовать в фестивале исторической реконструкции боя на Северном фасе Курской дуги, который состоится 22 августа в Фатежском районе Курской области на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269».

Ожидается участие 150 реконструкции и 15 единиц аутентичной техники военных лет, включая танки Т-34 и бронетранспортеры.

Организаторы обещают максимально близко воссоздать атмосферу военных лет и соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса.

Желающие участвовать смогут доехать до места проведения фестиваля автобусами от площади Дзержинского в Курске, которые будут отправляться к мемориалу в 11:00, 12:00 и 13:00, а обратно — в 17:00, 18:00 и 19:00, или воспользоваться транфером местного туроператора от Красной площади в Курске. Отправление в 11:30, стоимость поездки включает экскурсионное обслуживание.

Для желающих доехать своим ходом JPS-координаты: 52.249344, 36.015628