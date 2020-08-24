Брянщина заняла 55 место в стране по востребованности ипотеки

РИА «Новости» составило рейтинг регионов РФ по востребованности ипотеки. При определении места региона учитывались количество взятых ипотечных кредитов на 1000 экономически активного населения, динамика этого показателя в сравнении с прошлым годом и средний размер ипотеки.

На Брянщине на 1000 экономически активного населения приходится 15,8 ипотечного кредита, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. Средний размер ипотеки в регионе составляет 1,89 млн рублей. Среднероссийские показатели — 17,3, +3,8 и 2,4 млн соответственно.

В топ-5 рейтинга вышли Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чувашия и Башкортостан. Замкают рейтинг Москва, где популярность ипотеки снижает дороговизна жилья, Северная Осетия — Алания, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Севастополь, Крым, Чечня и Игушетия.

Непопулярность ипотеки в северокавказских республиках авторы рейтинга поясняют как обилием частного сектора, так и более слабым, чем в целом по стране предложением на рынке финансовых услуг.