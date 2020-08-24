Брянщина заняла 55 место в стране по востребованности ипотеки

РИА «Новости» составило рейтинг регионов РФ по востребованности ипотеки. При определении места региона учитывались количество взятых ипотечных кредитов на 1000 экономически активного населения, динамика этого показателя в сравнении с прошлым годом и средний размер ипотеки.
На Брянщине на 1000 экономически активного населения приходится 15,8 ипотечного кредита, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. Средний размер ипотеки в регионе составляет 1,89 млн рублей. Среднероссийские показатели — 17,3, +3,8 и 2,4 млн соответственно.
В топ-5 рейтинга вышли Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чувашия и Башкортостан. Замкают рейтинг Москва, где популярность ипотеки снижает дороговизна жилья, Северная Осетия — Алания, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Севастополь, Крым, Чечня и Игушетия.
Непопулярность ипотеки в северокавказских республиках авторы рейтинга поясняют как обилием частного сектора, так и более слабым, чем в целом по стране предложением на рынке финансовых услуг.
24.08.2020 11:03
В Руднянском районе из подъезда украли планшетный компьютер
В Руднянском районе из подъезда украли планшетный компьютер за две тысячи рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Женщина рассказала, что забыла планшет в подъезде, а когда вернулась, его на месте уже не было. Подозреваемым оказался ранее судимый житель поселка Голынки 1996 года рождения. Так. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «кража». Если
24.08.2020 10:23
Более 400 тысяч смолян пройдут вакцинацию в 2020 году
С 7 августа в Смоленской области возобновились медицинские осмотры, диспансеризация и вакцинация населения, сообщает пресс-служба администрации региона. Так, до конца 2020 года более 246 тысяч взрослых и 112 тысяч юных смолян должны пройти профилактические осмотры. Привить планируется более 460 тысяч человек – 380 тысяч взрослых и более 80 тысяч детей. Кроме того, вакцинацию должны пройти
24.08.2020 10:02
Житель Угры с косой угрожал убить бывшую возлюбленную
Житель Угры стал фигурантом уголовного дела после того, как поругался с бывшей сожительницей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. В дом к жительнице Угры пришел бывший возлюбленный. До этого бывшие сожители поругались, и мужчина вернулся, чтобы помириться. Женщина отказалась мириться, и мужчина схватил косу и начал угрожать убийством. Подозреваемый хотел припугнуть свою бывшую. За
24.08.2020 09:00
38-летнего жителя Сычевки поймали за кражу велосипеда
У жительницы Сычевки украли велосипед за 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Местная жительница рассказала, что оставил велосипед на лестничной клетке в подъезде своего дома. Велосипед не был ничем защищен, поэтому утром женщина обнаружила, что ее велосипед за 15 тысяч рублей пропал. Подозрения пали на ранее судимого 38-летнего местного жителя. Подозреваемый
24.08.2020 08:25
Жительница Сафоновского района может отправиться в тюрьму за найденную банковскую карту
У жителя Сафоновского района пропала банковская карта, на которой были 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Полицейские узнали, в каких магазинах неизвестный похититель расплачивался карточкой. Оказалось, что банковской картой могла воспользоваться 34-летняя местная жительница. Подозреваемая пояснила, что банковскую карту нашла на улице и потратила деньги с нее на свои нужды. В