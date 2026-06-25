Вторая профильная смена для подростков «Путь Витязей» стартовала в Брянске

2026, 25 июня 08:31

Вторая профильная смена для подростков «Путь Витязей» стартовала в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Накануне в Брянске стартовала вторая летняя профильная смена труда и отдыха для подростков «Путь Витязей». Она работает на базе школы единоборств «Витязь».

В открытии смены приняли участие начальник отдела по делам несовершеннолетних регионального УМВД Наталья Музалевская и представитель Общественного совета, иерей Тимофей Учватов. Гости напомнили ребятам о правилах безопасного поведения в период школьных каникул.