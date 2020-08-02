Для студентов всех вузов Брянска и области в предстоящем учебном году, как и по всей стране, станет обязательным требованием ношение масок. Об этом в понедельник сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине со ссылкой на выступление федерального министра науки и образования Валерия Фалькова на онлайн-совещании с рекорами вузов страны.

Исключение предусмотрено для студентов и преподавателей, которынъе переболели коронавирусом, исеют антитела к нему и подтвердят этот факт медицинской справкой.

Обязательным станет измерение температуры при входе в вузе. Для этого они до начала учебного года доожны обеспечить достаточное количестыо бесконтактных термометров.

Студенты из стран, с которыми есть авиасообщение, по прибытии в Россию должны будут провести 14 лней на самоизоляции. А на 11-12 день сдать тест на коронавирус. Должны булут сдать тест и студенты из стран крвсной зоны. А для стулентов из стран, авиасообшения с которыми нет, будут организованы занятия онлайн.

В ответ на вопрос, когда в этом году начнется учебный год для студентов, министр сообщил, что решать, в сентябре приступать к занятиям или позже, будут сами вузы. Сдвинуть начало учебного года они вправе на два месяца. Но 92 процентв вузов готовы ствртовать традиционно с 1 сентября.