Мэр Брянска разрешил посещение кладбищ

Жителям Брянска снова стало можно посещать транспорта. Как сообщает мэрия Брянска, вчера градоначальник Александр Макаров подписал соответствующее постановление.

Теперь брянцам можно без ограничений посещать кладбища, в том числе и на личном транспорте.

Запрет на посещение кладбищ был введен в областном центре с 10 апреля. Ограничение было наложено для профилактики распространения коронавируса в преддверье Пасхи и Радоницы, традиция празднования которых включает посещение могил близких. Непосредственно в дни праздников были отменены также рейсы общественного транспорта на кладбища города. А на кладбищах дежурили наряды полиции, задачей которых было пресекать нарушения самоизоляции.