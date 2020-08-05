Мэрия Клинцов разрешила вырубить лишние деревья при благоустройстве парка Воровского

Прокуратура Клинцов выявила нарушение закона местной мэрией при благоустройстве парка Воровского. Об этом сообщила в среду прокуратура Брянской области.

При прокурорской проверке исполнения закона при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» и региогального проекта «Формирование городской среды» сотрудники надзорного ведомства обнаружили нестыковки в количестве дереьеве, которые предполагалось срубить при благоустройстве парка Воровского в райцентре.

По проекту предполагалось срубить 52 дерева. При этом мэрия предписала подрядчику срубить 102, а порубочные билеты выдала на 75.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры в мэрии аннулировали расхождения с проектом. А чиновника, по вине которого возникли нестыковки, наказали по дисциплинарной линии.