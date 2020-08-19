На Брянщине ДПС за два дня выявила 30 нарушений при перевозке детей

Жительница Вязьмы хотела снять порчу за 260 тысяч рублей В Вязьме полиция возбудила уголовное дело. Интернет-мошенник предлагал снять порчу за деньги, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. 46-летняя жительница Вязьмы нашла в Интернете услуги по снятию порчи. Позвонив по номеру телефона, она наткнулась на мошенника, который обхитрил ее. Поверив мошеннику, женщина в течение недели несколько раз переводила ему деньги. Так, она лишилась свыше

Две иномарки столкнулись в Вязьме 18 августа около пяти часов дня в Вязьме столкнулись две иномарки, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. 37-летний водитель Hyundai Sonata ехал около дома №22 по улице Кашена, не рассчитал расстояние до Volkswagen Polo и врезался в него. В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen Polo. Напомним, 8 августа в Угранском районе произошло смертельное ДТП.

Чем ещё поможет МФЦ? Как работают многофункциональные центры (МФЦ) и какие дополнительные услуги в них будут внедрять, обсудили на совещании под председательством губернатора. На защите прав Министерство экономического развития разрабатывает «Концепцию МФЦ 2.0», предполагающую внедрение новых принципов предоставления госуслуг. В частности, одной из новых функций МФЦ стало содействие гражданам в урегулировании споров при получении государственных и муниципальных услуг в

Непростой долгострой Высотка на проспекте Гагарина превратится в отель. Во время рабочей поездки по Смоленску губернатор Алексей Островский ознакомился с промежуточными итогами реализации инвестиционного проекта по строительству гостиницы на проспекте Гагарина. Помощь оказана О планах разместить в недостроенном здании на проспекте Гагарина в Смоленске пятизвёздочный отель стало известно в 2019 году, когда на полях Российского инвестиционного форума

274 малыша родились в Смоленске в июле 2020 года В Смоленске в июле родились 274 ребенка, сообщает пресс-служба городской администрации. Мальчиков родилось больше, чем девочек. На 141 новорожденного мальчика пришлось 133 девочки. Также стало известно, что среди всех малышей родились четыре двойни и одна тройня. В ЗАГСе Смоленска рассказали, что в июне 2020 года в брак вступили 286 смоленских пары. Напомним, в октябре 2019