Правительство упростило брянцам оформление детских пособий

Глава правительства РФ Мизаил Мишустин подписал распоряжение, которое упрощает оформление пособий на детей от 3 до 7 лет семьям с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом сообщил в понедельник информационно-новостной портал EVO-RUS.RU.

Упрощение затрагивает родителей, которые получают алименты.

Теперь им не нужно включать в пакет документов на пособие справки об алиментах. Органы соцзащиты сами запросят эту информацию онлайн.