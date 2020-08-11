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Суд в Брянске не разрешил работать ТРЦ Тимошковых

11 августа 12:30 Лента новостей
Суд в Брянске не разрешил работать ТРЦ Тимошковых
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На состоявшемся накануне заседании по делу закрытого ТРЦ Тимошковых Советский районный суд Брянска не разрешил собственнику центра продолжить работу.

Суд снова не нашел оснований, чтобы разрешить бизнесмену Николаю Тимошкову открыть торгово-развлекательный центр. Бизнесмен вправе обжаловать это решение.

Напомним, с 10 апреля 2018 года торгово-развлекательный центр на Красноармейской стоит закрытым. Суд требовал, чтобы хозяин Центра устранил нарушения пожарной безопасности. Пока тот выполнял требования, выяснилось, что у него до сих пор не разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Начались длительные судебные разбирательства.

Между тем завершилась противопожарная работа и вслед за тем были проведены две независимые экспертизы. По итогу питерская экспертиза пришла к выводу, что ТРЦ не соответствует требованиям безопасности. А вот результаты брянской гласят, что «Тимошки» безопасны.

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