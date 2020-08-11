Суд в Брянске не разрешил работать ТРЦ Тимошковых

На состоявшемся накануне заседании по делу закрытого ТРЦ Тимошковых Советский районный суд Брянска не разрешил собственнику центра продолжить работу.

Суд снова не нашел оснований, чтобы разрешить бизнесмену Николаю Тимошкову открыть торгово-развлекательный центр. Бизнесмен вправе обжаловать это решение.

Напомним, с 10 апреля 2018 года торгово-развлекательный центр на Красноармейской стоит закрытым. Суд требовал, чтобы хозяин Центра устранил нарушения пожарной безопасности. Пока тот выполнял требования, выяснилось, что у него до сих пор не разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Начались длительные судебные разбирательства.

Между тем завершилась противопожарная работа и вслед за тем были проведены две независимые экспертизы. По итогу питерская экспертиза пришла к выводу, что ТРЦ не соответствует требованиям безопасности. А вот результаты брянской гласят, что «Тимошки» безопасны.