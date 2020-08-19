В Дятькове предстанут перед судом обвиняемые в групповом вооруженном разбое

Областная прокуратура передала в суд дело в отношении трех жителей региона, обвиняемых в вооруженном разбойном нападении. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, фигурантам грозит до 15 лет колонии.

По версии следствия, в ночь с 29 на 30 прошлого года обвиняемые, закрыв лица масками, проникли в дом жительницы Дятькова и ограбили ее, угрожая пистолетом и ножом.

Добычей злоумышленников стало имущество общей стоимостью более 2 млн рублей: автомобиль Киа Спортаж, золотые украшения, бытовая теэника и продукты.

Дело будет рассматривать Дятьковский районный суд.