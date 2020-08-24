Власти Брянщины выделят дополнительные деньги на лекарства для онкобольных

Губернатор Брянщины Александр Богомаз инициировал выделение дополнительных почти 90 млн рублей на закупку лекарств для онкобольных региона. Об этом сообщает REGNUM.

Решение было принято после встречи главы региона с онкобольными. Деньги будут потрачены на закупку лекарств, которые не были включены в обязательный перечень или закупить их за границей помешала пандемия коронавируса. По словам руководителя регионального департамента здравоохранения Андрея Бардукова, проблема дефицита лекарств будет решена в течение недели.

755 млн рублей из регионального бюджета на закупку лекарств для онкобольных выделено в 2020 году в Брянской области. По инициативе губернатора Александра Богомаза финансирование на эти цели увеличится ещё почти на 90 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Здравоохранение — сфера всегда самая значимая и самая сложная, потому что важнее жизни и здоровья ничего нет. И я понимаю это как никто другой… Борьба с коронавирусом внесла коррективы во многие сферы. Затронула и вопрос закупки лекарственных препаратов, которые производятся за пределами нашей страны. Это и послужило причиной задержки их приобретения. Помимо этого, дополнительно в перечень необходимых для лечения данной категорий пациентов добавлено еще несколько наименований. И это обязательство мы выполним», — написал губернатор на своец странице во ВКонтакте после встречи с онкобольными.

Дополнительные деньги на лекарства для онкобольных позволят обеспечить ими 54 человека.