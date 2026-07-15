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Общество

Брянские таможенники передали маскировочные сети и технику военным

2026, 15 июля 11:52
Брянские таможенники передали маскировочные сети и технику военным
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Брянские таможенники передали маскировочные сети и технику военным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.  

 

Брянские таможенники продолжают оказывать помощь военнослужащим в зоне СВОи на границе.  Сотрудники и ветераны ведомства на собранные средства купили дизельные отопители, портативные газовые плиты, баллончики с газом и накопительный водонагреватель. Груз передали в 144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. 

Также подразделению БПЛА на донецком направлении таможенники передали сетевые коммутаторы, кабель и  инжектор. А для 810 бригады морской пехоты сотрудники ведомства закупили комплекс радиоэлектронной борьбы «Шторм». Для батальона противодействия БПЛА и БПЛА – перехватчиков в приграничье передали обогреватели и холодильники. 

Также сотрудники и ветераны таможенной службы изготовили свыше 700 м2 маскировочных сетей. Их будут использовать в основном на брянском приграничье.

«Спасибо коллективу и ветеранам таможни за добровольный сбор для военнослужащих гуманитарных грузов. Переданная помощь облегчит бытовые условия несения службы  бойцам СВО и защитит личный состав», — отметила начальник Брянской таможни Виктория Кобец.

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