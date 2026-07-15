Брянские таможенники передали маскировочные сети и технику военным

2026, 15 июля 11:52

Брянские таможенники передали маскировочные сети и технику военным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Брянские таможенники продолжают оказывать помощь военнослужащим в зоне СВОи на границе. Сотрудники и ветераны ведомства на собранные средства купили дизельные отопители, портативные газовые плиты, баллончики с газом и накопительный водонагреватель. Груз передали в 144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию.

Также подразделению БПЛА на донецком направлении таможенники передали сетевые коммутаторы, кабель и инжектор. А для 810 бригады морской пехоты сотрудники ведомства закупили комплекс радиоэлектронной борьбы «Шторм». Для батальона противодействия БПЛА и БПЛА – перехватчиков в приграничье передали обогреватели и холодильники.

Также сотрудники и ветераны таможенной службы изготовили свыше 700 м2 маскировочных сетей. Их будут использовать в основном на брянском приграничье.

«Спасибо коллективу и ветеранам таможни за добровольный сбор для военнослужащих гуманитарных грузов. Переданная помощь облегчит бытовые условия несения службы бойцам СВО и защитит личный состав», — отметила начальник Брянской таможни Виктория Кобец.