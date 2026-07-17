Брянца суд отправил на работу за кражу трёх велосипедов

2026, 17 июля 10:29

Брянца суд отправил на работу за кражу трёх велосипедов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о краже. На скамье подсудимых оказался житель областного центра.

С августа 2025 года по май 2026 года мужчина похитил три велосипеда. Техника была ставке владельцами возле подъездов многоквартирных домов, а также в гараже на территории Фокинского района. Ущерб потерпевшим превысил 22 тысячи рублей.

Суд приговорил виновного к 320 часам обязательных работ. Решение не вступило в законную силу.

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