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Криминал

Брянца суд отправил на работу за кражу трёх велосипедов

2026, 17 июля 10:29
Брянца суд отправил на работу за кражу трёх велосипедов
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Брянца суд отправил на работу за кражу трёх велосипедов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Суд Фокинского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о краже. На скамье подсудимых оказался житель областного центра. 

С августа 2025 года по май 2026 года мужчина похитил три велосипеда. Техника была ставке владельцами возле подъездов многоквартирных домов, а также в гараже на территории Фокинского района. Ущерб потерпевшим превысил 22 тысячи рублей.

Суд приговорил виновного к 320 часам обязательных работ. Решение не вступило в законную силу.

 

Изображение сгенерировано нейросетью.

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