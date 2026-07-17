Добровольцы разыскали четырёх женщин в лесу в Брянском районе

2026, 17 июля 13:37

Добровольцы ночью вывели из леса в Брянском районе четырёх женщин. Об этом сообщили в социальных сетях поискового отряда «Лиза Алерт».

7 июля на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» в Брянской обалсти поступила заявка из Брянского района. Две женщины — 76 и 66 лет — ушли в лес за ягодами и заблудились. О происшествии сообщили родственники пенсионерок.

Волонтёрам удалось связаться с одной из заблудившихся женщин. Она смогла рассказать о маршруте и ориентирах. Добровольцы попросили женщин оставаться на месте и отзываться на любой крик.

С помощью полученной информации поисковики определили район, где могут находиться женщины. Неподалёку развернули штаб, и первые добровольцы отправились в лес.

«Лес маленький — два километра на полтора, ограничен дорогами и рекой. Но при этом тяжелый: бурелом, болота, природные ловушки. Даже не сразу понятно, как поставить задачи группам так, чтобы перемещение по лесу было эффективным. А еще на штабе практически не ловит мобильная связь», – рассказал один из участников отряда Андрей.

Во время очередного разговора волонтёры выяснили, что в лесу не две, а четыре женщины. На них была отдельная заявка. Мужчина сообщил, что у него заблудилась теща с подругой, а с ними ещё две женщины.

«Тогда становится понятно, что это не две разные группы. Все четыре женщины с самого начала были вместе. Просто родственники обеих Валентин говорили только о них, поэтому заявка поступила на двух человек», – уточнила волонтёр Наталья.

Спустя одна из поисковых групп обнаружили женщин и вывели их из леса к штабу. Там их уже ждали родственники.