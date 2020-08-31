Мастера парковки сняли на фото в Брянске на старом аэропорту

Жители Брянской области сняли на фото мастера парковки во дворе одного из многоквартирных домов. Кадр сделан на территории старого аэропорта. Снимок разместили очевидцы сегодня, 31 августа, в группе «Подслушано Брянск» в социальной сети ВКонтакте.

На фото видно, что водитель отечественного авто поставил свой автомобиль впритык к другой легковушке. Расстояние между машинами осталось в считанные миллиметры. Пользователи сети восхитились такой тонкой работой.

Однако некоторые пользователи заметили, неизвестно что осталось за кадром. Вероятнее всего какая-то из машин не сумеет выехать с парковки из-за впереди стоящего автомобиля.

Напомним, парковка у вокзала Брянск I станет бесплатной первые 15 минут.