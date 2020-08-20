Подрядчик готовит к открытию разворотное кольцо на стыке Советской и Крахмалева

Подрядчик строительства новой дороги на Советской улице, которая свяжет центр с районом Старого аэропорта, готовит к открытию полноценного движения разворотное кольцо на пересечении улиц Советской, Крахмалева и Фокина. Как сообщает мэрия Брянска, накануне вечером рабочие закончили укладывать верхний слой асфальта на кольце и приступили к асфальтированию съездов.
Движение по кольцу уже доступно, но пока остается под запретом поворот с Советской налево. Запрет обозначен двойной сплошной разметкой. Чтобы проехать по Крахмалева к памятнику Летчикам, водителям приходится сворачивать вправо, ехать до лицея №1 и выполнять разворот на действующем кольце. Однако как только строители завершат асфальтирование съездов со стороны памятника Летчикам, таможни и улицы Фокина, это неудобство будет устранено.
20.08.2020 13:37
Выходцы из Азербайджана предстанут перед судом за взятку смоленскому полицейскому
Выходцы из Республики Азербайджан попытались дать взятку сотруднику полиции, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. По версии следствия, 13 июня 2020 года иностранцы оказались в смоленской полиции. Туда они попали, потому что везли яблоки без сопроводительных документов и фитосанитарных сертификатов. Чтобы избежать наказание, подозреваемые передали сотруднику полиции 20 тысяч рублей. Мужчин задержали и
20.08.2020 13:05
Дополнительные поезда свяжут Смоленск и Москву накануне 1 сентября
В связи с увеличением пассажиропотока в преддверии учебного года холдинг ОАО «РЖД» назначает два дополнительных поезда из Смоленска в Москву и обратно. Из Москвы в Смоленск поезд №205М отправится 28 августа в 23:58. Из Смоленска в Москву (№ 206М) – 30 августа в 22:56. Билеты можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте
20.08.2020 12:39
В Рославле произошло смертельное ДТП
Около четырех часов утра в Рославле произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. В Рославле около дома №79 –б на улице Карла Маркса случилась авария, в которой умерли два человека. За рулем Opel Astra сидел 18-летний водитель. Он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП на месте
19.08.2020 16:50
Жительница Вязьмы хотела снять порчу за 260 тысяч рублей
В Вязьме полиция возбудила уголовное дело. Интернет-мошенник предлагал снять порчу за деньги, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. 46-летняя жительница Вязьмы нашла в Интернете услуги по снятию порчи. Позвонив по номеру телефона, она наткнулась на мошенника, который обхитрил ее. Поверив мошеннику, женщина в течение недели несколько раз переводила ему деньги. Так, она лишилась свыше
19.08.2020 15:46
Две иномарки столкнулись в Вязьме
18 августа около пяти часов дня в Вязьме столкнулись две иномарки, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. 37-летний водитель Hyundai Sonata ехал около дома №22 по улице Кашена, не рассчитал расстояние до Volkswagen Polo и врезался в него. В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen Polo. Напомним, 8 августа в Угранском районе произошло смертельное ДТП.
19.08.2020 15:34
Чем ещё поможет МФЦ?
Как работают многофункциональные центры (МФЦ) и какие дополнительные услуги в них будут внедрять, обсудили на совещании под председательством губернатора. На защите прав Министерство экономического развития разрабатывает «Концепцию МФЦ 2.0», предполагающую внедрение новых принципов предоставления госуслуг. В частности, одной из новых функций МФЦ стало содействие гражданам в урегулировании споров при получении государственных и муниципальных услуг в