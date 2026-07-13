Жительнице Брянской область Президент России присвоил звание «Мать-героиня»

2026, 13 июля 09:09

Жительнице Брянской область Президент России присвоил звание «Мать-героиня». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во время рабочей поездки в город Карачеве временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, депутаты Государственной Думы ФС РФ Александр Богомаз и Николай Щеглов посетили многодетную семью Ольги и Тимофея Ипполитовых. Они воспитывают девять сыновей и дочку.

Указом Президента РФ Ольге Ипполитовой присвоено высокое звание «Мать-героиня». Грамоту женщине вручил врио губернатора.

«Рад был познакомиться! Ипполитовы — пример настоящей семьи, где царят любовь и взаимоуважение. Именно на таких семьях и держится наша страна», — отметил Егор Ковальчук.