Брянский губернатор во вторник выйдет в прямой эфир в Инстаграме

Брянский губернатор Александр Богомаз завтра, во вторник, 11 августа, станет героем прямого эфира в Инстаграме. Об этом сообщил в понедельник в своем Телеграм-канале и на своих страницах в соцсетях столичный Экспертный институт социальных исследований. Глава Брянщины станет участником эфира «Регионы о главном».

«Обсудим эпидемиологическую ситуацию, действующие меры профилактики и подготовку системы здравоохранения к увеличению числа заболевших. Поговорим о новых тенденциях в социальных и управленческих практиках, реализуемых в регионе, уроках пандемии коронавируса и будущем области», — написала в Истаграме руководитель департамента региональных исследований ИЭСИ Дарья Кислицына, которая будет вести эфир.

Начало эфира в 14:00 вторника.

Посмотреть эфир можно будет в профиле ЭИСИ в Инстаграме.