Брянский губернатор встретился с известным дирижером Валерием Гергиевым

Губернатор Брянской области Александр Богомаз накануне встретился с художественным руководителем симфонического оркестра Мариинского театра в Санкт-Петербурге, известным во всем мире дирижером Валерием Гергиевым. Как сообщает пресс-служба правительства региона, во встрече участвовали также зам губернатора Александр Коробко и депутат Госдумы Валентин Суббот.

Оркестр посетил Брянск в рамках гастролей по стране в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор поблагодарил Валерия Гергиева за то, что возглавляемый им оркестр в условиях продолжающейся пандемии коронавируса нашел возможность посетить города страны, включая Брянск, и пожелал успешного выступления как в брянской филармонии, так и в других городах, которые оркестру еще предстоит посетить.

— Вы сказали очень правильные слова, что мир был не готов к борьбе с коронавирусной инфекцией, но Россия пережила это все не так тяжело. Вот наш великий народ, в котором артисты, художники, военачальники, ученые и медики — одни из лучших! В Москве работают такие специалисты, которые являются в мире лучшими, а мы так мало о них знаем! У большинства такая позиция, что именно там, за рубежом, все идеально. Но вот случилось в мире распространение инфекции, и видно, как страны по-разному подошли к этому, как медицина была готова. Это еще лишний повод остановиться и посмотреть на себя со стороны, подумать, где лучше и что лучше, — сказал во время встречи глава региона.