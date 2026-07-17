Почти тысячи маломобильных пассажиров воспользовалось услугой сопровождения на вокзале в Брянске

2026, 17 июля 14:28

Почти тысячи маломобильных пассажиров воспользовалось услугой сопровождения на вокзале в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службы Московской железной дороги.

На всех вокзальных комплексах Москвы, а также на вокзалах крупных региональных центров предоставляется бесплатная услуга помощи и сопровождения маломобильных пассажиров. В тройку лидеров в этой категории среди регионов на Московской железной дороге входит вокзал Брянск-Орловский.

С января по июль услугой помощи и сопровождения там воспользовались 957 маломобильных пассажиров. Этот показатель на 34,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.