«ПолитБрокер» отмечает рост акций Александра Богомаза на «бирже губернаторов»

Агентство «ПолитБрокер» сообщило о росте акций губернатора Брянщины Александра Богомаза в его проекте «биржа» глав регионов.

Причиной этого в агентстве называют высокую оценку достижениям губернатора и его команды в сфере строительства.

«Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом привел в пример Брянскую область и заявил, что область хоть и не богатая, но объекты строительства сдает раньше срока. Кроме того, Хуснуллин отметил системность работы Богомаза и заявил о том, что если все губернаторы будут работать, как Богомаз, то жить стало бы веселее по всей стране», — говорится в сообщении агенства.

Ранее мы сообщали, что Марат Хуснуллин неделю назад своершил рабочую поездку на Брянщину. Вице-премьер посетил такие значимые инфраструктурные объекты, как новая школа в Старом аэрпорту, строительство Литейного моста, новой дороги по Советской области, Дворца единоборств и Ледового дворца в Брянске и Ледового дворца и поликлиники в Стародубе. По итогам поездки гость остался доволен качеством и темпами строительства и отметил, что регион держит опережающий темп по стране по части реализации нацпроектов. На днях он доложил об этом на совещании с членами правительства при президенте.