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204 беспилотника уничтожили военные над Брянщиной за сутки

2026, 24 июля 10:38
204 беспилотника уничтожили военные над Брянщиной за сутки
Источник фото

204 беспилотника уничтожили военные над Брянщиной за сутки. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие обнаружили в небе над регионом 204 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии сбили все цели.

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