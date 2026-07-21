Министр строительства и ЖКХ РФ провёл встречу с врио губернатора Брянской области

2026, 21 июля 11:43

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин обсудил подготовку к осенне-зимнему периоду с врио губернатора Брянской области Егором Ковальчуком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егором Ковальчуком. Они обсудили подготовка к осенне-зимнему периоду 2026–2027 года, реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», инфраструктурное развитие и поддержка жителей региона.

Так, в Брянской области уже стартовала подготовки объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к зиме. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году в регионе благоустроено четыре общественных пространства. По 30 проектам работы продолжаются.

По федеральному проекту «Жилье» за полгода в Брянской области введено 263 тысяч кубометров жилья. Этот показатель на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Признателен за системную поддержку Минстроем России Брянской области. Оперативно прорабатываются вопросы финансовой помощи приграничным районам. В этом году выделено 1,2 млрд рублей на возмещение расходов по выплатам гражданам за утрату жилья. Совместно с Минфином России дополнительно прорабатываются вопросы о выделении дополнительных средств по нашим заявкам», — отметил Егор Ковальчук.