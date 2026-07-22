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ДТП

Двое несовершеннолетних водителей пострадали в ДТП в Карачеве

2026, 22 июля 12:22
Двое несовершеннолетних водителей пострадали в ДТП в Карачеве
Источник фото

Двое несовершеннолетних водителей пострадали в ДТП в Карачеве. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Накануне на улице Кузнечная в Карачеве произошло ДТП. 14-летний парень за рулём скутера Honda врезался в 10-летнего велосипедиста. Ребёнок выезжал на проезжую часть дороги с прилегающей территории.

Велосипедист с травмами попал в больницу. Подростка после осмотра врачей отпустили домой без назначения лечения.

Несовершеннолетний водитель скутера не имеет права управления транспортными средствами. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.

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