В Брянске агитируют за выдвижение в губернаторы персонажа «киноужастика»

На улицах Брянска были замечены листовки с агитацией за персонажа сериала «Ведьмак» Геральта в качестве претендента на пост губернатора. О курьезе сообщил в среду сайт «Кинопоиск».

Несколько самодельных постеров, которые неизвестные расклеилил в областном центре, содержат лозунги: «Геральт из Ривии — кандидат от народа!», «Жаждешь справедливости? Найми ведьмака на губернаторство!» и «Мутации на службе народа».

Тем временем в производстве находится второй сезон сериала, сообщает «Кинопоиск». Точной даты его выхода на экраны нет, но ожидается в будущем году.

А выборы губернатора на Брянщине пройдут 13 сентября, проголосовать можно будет с 11 числа. По данным избиркома, в числе зарегистрированных кандидатов только реальные люди, выдвинутые зарегистрированными партиями, в том числе действующий губернатор Александр Богомаз. А никаких «Чебурашек» и прочих вымышленных персонажей среди них нет.