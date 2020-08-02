На Брянщине подтвердилось 30 заражений коронавирусом

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику..

За минувшие сутки в регионе подтвердились 30 новых случаев инфицирования коронавирусом и 47 фактов выздоровления. Новых подтвержденных смертей от инфекции и вызванных ей осложнений нет.

Всего на Брянщине 7460 инфицированных, 6121 выздоровевший и 35 умерших.

Сделано 113205 исследований на коронавирус, в том числе 448 за минувшие сутки.