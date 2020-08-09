Брянчанка просит мэрию снести заброшенный дом на Арсенальной улице

Участница группы «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовала призыв к мэрии снести заброшенный дом на Арсенальной улице областного центра.
«В течение более трех лет по адресу улица Арсенальская, 38, дом напротив гостиницы «Арена» (территория напротив цирка ), стоит полуразрушенный дом. Дом еще довоенной постройки. Жильцов там давно расселили. Дом стоит полностью заброшенный. Никаких бомжей там нет. Никто там не обитает. В течении этого года в доме было два пожара. Последний случился в июле. Он был очень крупный. Вылетели все стекла, приезжало три пожарных расчета. Дом выгорел полностью. Вероятнее всего, это были поджоги. Либо его не хотят сносить, так как на это необходимо выделить деньги, либо еще какие то причины. Рядом жилые дома. Этот огонь мог в любую минуту перекинуться на них. Скорее всего это не последний пожар в этом доме. До каких пор это безобразие будет в нашем городе и конкретно в нашем районе? Это центр Советского района. Я прилагаю фото этого места. Вы посмотрите что творится. Такое впечатление, что прошла бомбежка. Это что за отношение администрации и собственников этого здания!! Вот пусть посмотрят что у них творится в городе перед их носом. Почему мы должны жить рядом с таким! Во что превратили район. Это Центр. Я не говорю уже, что на окраинах творится. Неужели трудно снести дом, по каким причинам никто не обращает внимание на все пожары что там происходят!», — написала она.
Комментаторы констатируют, что властям на этот дом наплевать. А одна из участниц дискуссии посоветовала сообщить о проблеме на сайт президента.
«Поддерживаю ваши начинания на все сто! Нашим детям, жить после нас. Скиньте на сайт Путину. Благо, это можно делать ежедневно, не выходя из дома!И фото тоже приложите. С первго раза конечно отошлют Богомазу. Ну а вот с третьей жалобы, начнут действовать. На этих бедолаг бездетных, не обращайте внимания.У них за плечами нет никого..одни страдания за то, что у них такая участь. Думайте про своих детей и внуков. Стучите (пишите) во все инстации, в прокуратуру, чтобы провели проверку ,по поводу собственника этой земли в том числе. Сайт прокуратуры найдёте в инете. Это строение — угроза жизни, для всех кто рядом живет», — пишет она.
09.08.2020 11:12
Смолянка перевела 600 тысяч рублей мошеннику
В полицию обратилась смолянка, которую обманул мошенник и похитил у нее деньги, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, который сообщил, что женщина может получить денежную компенсацию за ранее купленные некачественные пищевые добавки. Для ее получения необходимо внести комиссию и оплатить налоговый вычет. Женщина поверила мошеннику и в течение
09.08.2020 08:52
Смертельное ДТП произошло в Смоленской области
Три человека умерли в ДТП у Угранском районе Смоленской области, сообщает ТАСС. Смертельное ДТП произошло днем 8 августа. За рулем Honda ехал мужчина 1947 года рождения. Кроме него в машине сидели его жена 1951 года рождения и внучка 2008 года рождения. По предварительным данным мужчина не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Все трое
09.08.2020 07:50
Смолян предупреждают об ухудшении погоды
9 августа, в воскресенье, на территории Смоленской области ухудшится погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В воскресенье днем ожидаются кратковременные дожди, а также грозы. Во время грозы порывы ветра смогут достигать 15 м/с. Температура воздуха по области: ночью +9°C…+14°C, днем +22°C…+27°C. В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +24°C…+26°C. Смолян предупреждают во время ударов
08.08.2020 16:21
Сплошные проверки водителей проведут в Смоленской области
В выходные сотрудники ГИБДД проведут «сплошные проверки» водителей транспортных средств, чтобы предотвратить аварии на дорогах, сообщает пресс-служба УМВД Росии по Смоленской области. В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения. Водителям напомнили, что за управление транспортом в состоянии опьянения
08.08.2020 09:49
На улице Николаева в Смоленске заканчивается ремонт трамвайных путей
Подрядная организация рассказала, что планирует завершить ремонтные работы на улице Николаева 10 августа, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. 11 августа будет проведен пробный пуск трамвая. В случае успешного испытания реконструированного участка путей, полноценное движение трамваев возобновится ориентировочно 12-13 августа. Ожидается, что ремонт рельсов на улице Николаева поможет сделать поездки в трамваях Смоленска более комфортным для пассажиров:
08.08.2020 09:34
В Ярцево утонул 13-летний мальчик
6 августа 2020 года вечером в следственный отдел СК России поступило сообщение об извлечении тела ребёнка из искусственного водоема, расположенного в районе улицы Дачная города Ярцево, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области. По данным следствия, 13- летний мальчик со друзьями самостоятельно купался в водоеме. В какой-то момент ребята потеряли погибшего из вида, после чего