Брянчанка просит мэрию снести заброшенный дом на Арсенальной улице

Участница группы «Подслушано Брянск» во ВКонтакте опубликовала призыв к мэрии снести заброшенный дом на Арсенальной улице областного центра.

«В течение более трех лет по адресу улица Арсенальская, 38, дом напротив гостиницы «Арена» (территория напротив цирка ), стоит полуразрушенный дом. Дом еще довоенной постройки. Жильцов там давно расселили. Дом стоит полностью заброшенный. Никаких бомжей там нет. Никто там не обитает. В течении этого года в доме было два пожара. Последний случился в июле. Он был очень крупный. Вылетели все стекла, приезжало три пожарных расчета. Дом выгорел полностью. Вероятнее всего, это были поджоги. Либо его не хотят сносить, так как на это необходимо выделить деньги, либо еще какие то причины. Рядом жилые дома. Этот огонь мог в любую минуту перекинуться на них. Скорее всего это не последний пожар в этом доме. До каких пор это безобразие будет в нашем городе и конкретно в нашем районе? Это центр Советского района. Я прилагаю фото этого места. Вы посмотрите что творится. Такое впечатление, что прошла бомбежка. Это что за отношение администрации и собственников этого здания!! Вот пусть посмотрят что у них творится в городе перед их носом. Почему мы должны жить рядом с таким! Во что превратили район. Это Центр. Я не говорю уже, что на окраинах творится. Неужели трудно снести дом, по каким причинам никто не обращает внимание на все пожары что там происходят!», — написала она.

Комментаторы констатируют, что властям на этот дом наплевать. А одна из участниц дискуссии посоветовала сообщить о проблеме на сайт президента.

«Поддерживаю ваши начинания на все сто! Нашим детям, жить после нас. Скиньте на сайт Путину. Благо, это можно делать ежедневно, не выходя из дома!И фото тоже приложите. С первго раза конечно отошлют Богомазу. Ну а вот с третьей жалобы, начнут действовать. На этих бедолаг бездетных, не обращайте внимания.У них за плечами нет никого..одни страдания за то, что у них такая участь. Думайте про своих детей и внуков. Стучите (пишите) во все инстации, в прокуратуру, чтобы провели проверку ,по поводу собственника этой земли в том числе. Сайт прокуратуры найдёте в инете. Это строение — угроза жизни, для всех кто рядом живет», — пишет она.