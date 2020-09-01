Брянские волонтеры раздают детям подарки ко Дню знаний

1 сентября брянские волонтеры, которые на улицах областного центра рассказывают брянцам про Единый день голосования и возможность проголосовать в течение трех дней — с 11 по 13 сентября включительно, решили параллельно поздравить брянских школьников со Днем знаний.

Как сообщил в понедельник оперативный штаб, добровольцы раздают детям карандаши, читательские дневники и другие школьные принадлежности.

Мощный всплеск волонтерского движения в регионе произошел с началом режима повышенной готовности. Многие брянцы вызвались помочь оказавшимся на самоизоляции пожилым людям и маломобильным жителям Брянщины с покупкой и доставкой продуктов, лекарств, средств гигиены и тому подобного. Волонтеры также оплачивали своим подопечным коммунальные услуги, получали за них рецепты в поликлиниках и решали другие насущные вопросы, справиться с которыми самостоятельно люди, оказавшиеся из-за пандемии короравируса изолированными в четырех стенах не могли. Для координации их деятельности в регионе был создан волонтерский штаб.