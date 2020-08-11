Депутат Брянской областной Думы помог Центру развития детей «Гармония»

Депутат Брянской областной Думы Александр Жутенков помог провести ремонт в помещении для воспитанников специального центра развития детей «Гармония», сообщает пресс-служба Брянской областной Думы. Благодарственное письмо в адрес парламентария пришло от коллектива педагогов и родителей.

Как отметил директор «Гармонии» Александр Орачевский, центр был создан в марте 2007 года по инициативе педагогов-дефектологов и родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Основной задачей центра является помощь семье ребенка с особенностями развития адаптироваться к жизни в обществе: создавать условия для развития самостоятельности детей, готовить к достойной взрослой жизни и разрушать негативные стереотипы общества о людях с инвалидностью. В 2019-20 учебном году систематическую поддержку получили более 150 семей», — рассказал Александр Орачевский.

Ранее, брянский баскетболист Фридзон перечислил 500 тысяч рублей на благотворительность.