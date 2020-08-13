Детсады Брянщины возобновят работу с 24 августа

Детские сады Брянщины возобновляют работу в полном объеме с 24 августа. Об этом в четверг сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с распространенеим коронавируса в Брянской области.

Условием полноценной работы дошкольных учреждений будет строего соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к их устройству, содержанию и организации режима работы.

Пока в детских садах продолжают работать дежурные группы.

Ранее губернатор Александр Богомаз во время прямого эфира в Инстаграме с руководителем региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьей Кислициной сообщил, что сегодня будут приняты решения в отношении отмены оставшихся коронавирусных ограничений.