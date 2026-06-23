Период ОГЭ для девятиклассников завершился в Брянской области

2026, 23 июня 08:00

Период ОГЭ для девятиклассников в Брянской области завершился экзаменами по четырём предметам. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В пятницу, 19 июня, в Брянской области завершился период основных государственных экзаменов для девятиклассников. В этот день более 5,6 тысячи школьников участвовали в итоговой аттестации по предметам по выбору. 3216 выпускников сдали обществознание, 1160 – биологию, 677 – информатику и 567 – географию.

Экзамены прошли в 69 пунктах Результаты станут известны до 1 июля.