Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Образование

Период ОГЭ для девятиклассников завершился в Брянской области

2026, 23 июня 08:00
Период ОГЭ для девятиклассников завершился в Брянской области
Источник фото

Период ОГЭ для девятиклассников в Брянской области завершился экзаменами по четырём предметам. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.  

 

В пятницу, 19 июня, в Брянской области завершился период основных государственных экзаменов для девятиклассников. В этот день более 5,6 тысячи школьников участвовали в итоговой аттестации по предметам по выбору. 3216 выпускников сдали обществознание, 1160 – биологию, 677 – информатику и 567 – географию.

Экзамены прошли в 69 пунктах Результаты станут известны до 1 июля.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Прославленный российский лыжник встретился с брянской молодёжью
23 июня 18:09
Прославленный российский лыжник встретился с брянской молодёжью
Брянские танцоры завоевали серебряную медаль на престижном турнире в Москве
23 июня 16:30
Брянские танцоры завоевали серебряную медаль на престижном турнире в Москве
Дистанционные мошенники обманули 25 брянцев за неделю
23 июня 16:18
Дистанционные мошенники обманули 25 брянцев за неделю

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15602) брянск (7009) ДТП (2787) ГИБДД (2351) прокуратура (2127) уголовное дело (2073) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1682) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1093)