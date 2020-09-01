Губернатор посетил торжественное открытие новой школы в Брянске

Сегодня, 1 сентября, распахнула двери новая школа — №71. Также ей присвоили имя «Перспектива». Строительство школы, которое велось в рамках национального проекта «Образование», началось в ноябре 2018 года. В общей сложности на строительство и современное оснащение школы из бюджетов разных уровней было выделено около 950 миллионов рублей, сообщает администрация Брянска.
Новая школа рассчитана на 1225 мест, 1166 детей уже записаны и с завтрашнего дня приступят к занятиям. Учитывая ситуацию с коронавирусом, сегодня праздничная линейка состоялась только для самых старших и самых младших учеников «Перспективы». Стоит отметить, что в новой школе набрали сразу 8 первых классов — от «А» до «З», исключили только букву «Ё», чтоб малышам не было обидно.
Почётными гостями линейки стали губернатор Брянской области Александр Богомаз, заместитель председателя Брянской областной Думы Владимир Пронин, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, депутаты Государственной Думы Валентина Миронова и Валентин Суббот, глава Брянской городской администрации Александр Макаров, глава города Марина Дбар, генеральный директор подрядной организации ООО «Стройдело» Михаил Кабанов.
Школа №71 стала первой в Брянске и Брянской области и по масштабу, и по уровню современного оборудования. Здесь на площади в 3 гектара расположилось четырёхсекционное здание с бассейном, огромным актовым залом, столовой, стадионом, теплицей, учебными лабораториями, просторными предметными кабинетами, широкими коридорами и светлыми вместительными холлами.
Напомним, брянская школа искусств №1 1 сентября празднует столетие.
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