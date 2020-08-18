На Брянщине подхватили коронавирус 17 человек и выздоровел один
Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Брянской области опубликовал свежую статистику инфицированных, выздоровевших и умерших. За минувшие сутки подтвердились 17 новых случаев заражения коронавирусом и один факт выздоровления.
Всего в регионе зарегистрировано 7869 инфицированных коронавирусом, из них выздоровели 6373 человека и умерли 35.
С начала пандемии на Брянщине сделано 126 758 исследований на коронавирус.
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