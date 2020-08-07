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На Брянщине выделят более 350 млн рублей на благоустройство

07 августа 14:48 Общество
На Брянщине выделят более 350 млн рублей на благоустройство
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Более 353 млн рублей будет выделено в этом году на Брянщине на благоустройство дворов и общественных территорий. Из них 4 млн рублей — средства жителей региона.

Для реализации этой программы регион в этом году заключил соглашение с Минстроем РФ.

Территории, которые будут благоустроены в 2020-2021 годах, выбрали сами жители региона по результатам рейтингового голосования, которое проходило с 8 сентября по 25 октября прошлого года в Брянске. Дятькове, Клинцах, Новозыбкове и Унече.

Участниками голосования стали более 60 тыс. человек.

По всей области будут до конца года благоустроены 155 дворов и 12 общественных пространств.

Ранее мы сообщили, что мэр Брянска Александр Макаров побывал на благоустраиваемом Центральном пляже в Бежицком районе областного центра, где строители завершают бетонирование лестницы.

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