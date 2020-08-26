На Литейном мосту в Брянске ограничат движение транспорта

С 25 по 28 августа на улице Литейной, от дома №1 по Литейной до улицы Флотской, временно введут 30-минутные ограничения движения для транспорта, сообщает пресс-служба администрации Брянска.

Ограничения связаны с работами на Литейном мосту. Рабочие будут укладывать балки на новой части моста. Раньше это можно было сделать с земли, так как подъемный кран располагался под мостом.

Напомним, строительство Литейного моста идет круглосуточно.