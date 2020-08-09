На Советской улице изменилась схема движения

Из-за строительства разворотного кольца на пересечении улиц Крахмалева и Советской на этом участке с субботы, 8 августа, действует новая схема движения. Как сообщает брянская мэрия, движением по Крахмалева в обоих направлениях осуществляется по полукольцу. Часть улицы закрыта для движения на время демонтажа старого асфальта и укладки нового.

С Советской на Крахмалева можно выехать со средней и крайней правой полос направо. Поворот с Советской налево на Крахмалева запрещен, запрет обозначен двойной сплошной разметкой на этом участке. Чтобы проехать по Крахмалева в сторону памятника Летчикам, надо свернуть с Советской направо на полукольцо, доехать до лицея №1, выполнить разворот на действующем кольце и двигаться в обратном направлении.

Мэрия просит водителей быть внимательными и ориентироваться по дорожным знакам и разметке.