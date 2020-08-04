Подрядчик обустроил на 54% разворотное кольцо на стыке Крахмалева и Советской

Подрядчик на строительстве дороги по Советской улице в район Старого аэропорта на 54% завершил обустраивать разворотное кольцо на пересечении улиц Крахмалева и Советской. Об этом во вторник сообщила пресс-служба мэрии Брянска.

Сейчас он обустраивает подъезды к кольцу и расширяет проезжую часть, а при таких работах затруденения движения становятся неизбежным злом. Поэтому мэрия просит извинения у водителей за временные неудобства и просит их продумать маршруты объезда.

Работы по обустройству кольца стали причиной перехода к временной схеме движения, которая начала действовать с минувших выходных. Водителям разрешено съезжать с Советской и Крахмалева только со средней и крайней правой полос по полукольцу, а поворот с Советской налево запрещен. На этом участке дорожники нанесли двойную сплошную линию разметки. Чтобы проехать по Крахмалева к памятнику Летчикам, надо свернуть с Советской направо на полукольцо и двигаться до лицея №1, где выполнить разворот на действующем кольце.