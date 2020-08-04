Подрядчик обустроил на 54% разворотное кольцо на стыке Крахмалева и Советской

Подрядчик на строительстве дороги по Советской улице в район Старого аэропорта на 54% завершил обустраивать разворотное кольцо на пересечении улиц Крахмалева и Советской. Об этом во вторник сообщила пресс-служба мэрии Брянска.
Сейчас он обустраивает подъезды к кольцу и расширяет проезжую часть, а при таких работах затруденения движения становятся неизбежным злом. Поэтому мэрия просит извинения у водителей за временные неудобства и просит их продумать маршруты объезда.
Работы по обустройству кольца стали причиной перехода к временной схеме движения, которая начала действовать с минувших выходных. Водителям разрешено съезжать с Советской и Крахмалева только со средней и крайней правой полос по полукольцу, а поворот с Советской налево запрещен. На этом участке дорожники нанесли двойную сплошную линию разметки. Чтобы проехать по Крахмалева к памятнику Летчикам, надо свернуть с Советской направо на полукольцо и двигаться до лицея №1, где выполнить разворот на действующем кольце.
04.08.2020 16:57
Сотрудники ГИБДД поймали водителя с поддельными правами в Ельне
Сотрудниками Госавтоинспекции на улице Капитанова был остановлен автомобиль под управлением водителя 1991 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. При проверке предъявленное водительского удостоверение вызвало у полицейских сомнение в подлинности. Они его изъяли и направили на экспертное исследование в ЭКЦ УМВД России по Смоленской области. Результаты исследования показали, что права изтоговлены не по
04.08.2020 16:30
На улице Николаева в Смоленске приводят в порядок зеленую зону
Специалисты приводят в порядок зеленую зону на улице Николева в Смоленске, сообщает пресс-служба городской администрации. Территорию между домами №№ 47а, 47г и 31, площадью более 8 тысяч квадратных метров, постепенно превращают в новый ухоженный сквер. Об этом давно просили жители окрестных домов. Рабочие уже скосили высокие заросли травы. Сейчас завершается спил аварийных деревьев, сухих веток
04.08.2020 15:58
16 жителей Смоленской области получили положительный результат на тест на COVID-19
На территории Смоленской области выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба сегодня, 4 августа. Так, с начала пандемии коронавирусом заболели 5736 человек. 4260 смолян, у которых диагностировали COVID-19, вылечились. За минувшие сутки выздоровели лишь 74 жителя региона. Еще два человека умерли. Всего 104 смолянина, болевшие коронавирусом, не справились с новой инфекцией
04.08.2020 12:41
Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ», пять ее победителей получили от Банка денежные призы в размере 200 000 рублей. Акция проходила с 9 июня по 15 июля 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре. Всего за время проведения акции в ней приняло участие 210 предприятий – субъектов малого
03.08.2020 17:02
Смоленские полицейские раскрыли покушение на мошенничество
В дежурную часть УМВД России по городу Смоленску поступило сообщение из одного из коммерческих банков о попытке мошенничества, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. В банк поступила информация о том, что перестал работать один из банкоматов. В ходе проверки специалисты установили, что неизвестный пытался зачислить на банковскую карту 27 билетов «банка приколов» по 5
03.08.2020 16:01
На улице Ленина в Смоленске снесли аварийные сараи
Возле дома №32 по улице Ленина снесли аварийные сараи, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. На сносе полуразрушенных кирпичных сараев, расположенных на дворовой территории, настаивали жители многоквартирного дома. «К сожалению, подобные случаи для областного центра не редкость, – отметил Андрей Борисов в ходе состоявшейся в первой половине июля совместной рабочей поездки Губернатора и Главы города Смоленска. –