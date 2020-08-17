Подрядчик закончит асфальтирование разворотного кольца на Советской улице Брянска на этой неделе

На этой неделе подрядчик на строительстве новой дороги по Советской улице, которая соединит центр Брянска с районом Старого аэропорта, планирует приступить к укладке верхнего слоя асфальта на разворотном кольце при пересечении с улицей Крахмалева и съездах с него. Заасфальтировать предстоит порядка 2,5 тыс. кв. метров. Но подрядчик настроен на этой неделе и завершить эти работы. На формировании двух разворотных колец строители сосредоточили основной фронт работы.

На кольце уже установили 30 новых троллейбусных опор. После того, как протянут по ним провода, сотрудники троллейбусного управления намерены снести старые столбы.

Внутри кольца рабочие разобьют клумбу. Для нее уже завезли грунт.

Одновременно подрядчик восстанавливает троуар у дома №100 по Советской, который разрушил во время работ.

На основной трассе строители полностью нанесли дорожную разметку горячим пластиком. Осталось разметить пешеходные переходы и смонтировать остановочные павильоны. А на пересечении с Объездной подрядчик переобустраивает канализацию.

Каждый день на объект выходят до 50 человек и 15 машин. Работы идут по графику.

Стоимость новой дороги превышает 380 млн рублей.