Инспекторы брянского ГИБДД задержали двух курьеров телефонных мошенников

2026, 14 июля 17:32

Инспекторы ГИБДД задержали двух курьеров телефонных мошенников за несколько дней в Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За несколько дней сотрудники Госавтоинспекции на выезде из города Брянска задержали сразу двоих сообщников телефонных мошенников. 46-летний житель Подмосковья и 21-летний уроженец Липецкой области не смогли объяснить, зачем приехали в регион. Правоохранители изъяли у них смартфоны с перепиской с кураторами и крупную сумму наличных.

Жертвами злоумышленников стали 66‑летний мужчины и 75‑летняя женщина из Брянска. Мошенники позвонили им под видом представителей силовых структур. Под вымышленными предлогами они заставили передать деньги прибывшим курьерам. Фигуранты забрали у пенсионеров 3 525 000 рублей.

Похищенные деньги полицейские изъяли и вернули потерпевшим. Возбуждены уголовные дела. Курьеров отправили в СИЗО до суда.