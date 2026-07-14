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Криминал

Инспекторы брянского ГИБДД задержали двух курьеров телефонных мошенников

2026, 14 июля 17:32
Инспекторы брянского ГИБДД задержали двух курьеров телефонных мошенников
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Инспекторы ГИБДД задержали двух курьеров телефонных мошенников за несколько дней в Брянской области. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

За несколько дней сотрудники Госавтоинспекции на выезде из города Брянска задержали сразу двоих сообщников телефонных мошенников. 46-летний житель Подмосковья и 21-летний уроженец Липецкой области не смогли объяснить, зачем приехали в регион. Правоохранители изъяли у них смартфоны с перепиской с кураторами и крупную сумму наличных.

Жертвами злоумышленников стали 66‑летний мужчины и 75‑летняя женщина из Брянска. Мошенники позвонили им под видом представителей силовых структур. Под вымышленными предлогами они заставили передать деньги прибывшим курьерам. Фигуранты забрали у пенсионеров 3 525 000 рублей. 

Похищенные деньги полицейские изъяли и вернули потерпевшим. Возбуждены уголовные дела. Курьеров отправили в СИЗО до суда. 

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