Президент заявил о появлении отечественной вакцины от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной в России.
«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый», — сообщил цитирует региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом утреннюю речь президента на совещании с членами правительства.
Вакцина, по словам президента, была разработана Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошла необходимые проверки.
В ближайшее время планируется выпускать ее серийно. В гражданский оборот она должна поступить 1 явнаря будущего года.
Вакцинация будет проводиться только добровольно.
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