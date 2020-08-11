Президент заявил о появлении отечественной вакцины от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной в России.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый», — сообщил цитирует региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом утреннюю речь президента на совещании с членами правительства.

Вакцина, по словам президента, была разработана Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошла необходимые проверки.

В ближайшее время планируется выпускать ее серийно. В гражданский оборот она должна поступить 1 явнаря будущего года.

Вакцинация будет проводиться только добровольно.