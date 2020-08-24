Прокуратура оштрафовала аптечную базу в Локте за загрязнение реки Неруссы

Природохранная прокуратура провела проверку после публикаций региональных СМИ о загрязнении реки Нерусса в поселке Локоть в Брасовском раойне. Как сообщает областная прокуратура, проверка показала, что расположенная в поселке Армавирская межрайонная аптечная база сбрасывавала во впадающий в Неруссу ручей Безымянный стоки после производства лекарственных препаратов и добывала подземные воды, не имея разрешительных документов на пользование недрами.

За загрязнение окружающей среды и пользование недрами без лицензии надзорное ведомство оштрафовало базу и вынесло ее руковоство представление устранить выявленные нарушения закона. Реакция руководства базы на полученное представление находится на контроле прокуратуры.