Региональный оперштаб разъяснил разночтения в статистике по смертям от коронавируса на Брянщине

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области в субботу опубликовал разъяснения, почему в статистику умерших от коронавируса попадают не все скончавшиеся носители инфекции.

В федеральный реестр умерших от коронавируса, согласно Методическим рекомендациям Минздрава РФ, попадают умершие, у которых был диагностирован коронавирус по результатам лабораторных исследований и именно он был признан основной причиной смерти по результатам тестов патологоанатомических исследований. Таких умерших в нашем регионе 35.

Если умерший был инфицирован коронавирусом, но скончался по другой причине, или имел схожие симптомы, но заражение у него не подтвердилось, в статистику умерших от коронавируса ни на региональном, ни на федеральном уровне он не попадает.

По данным регионального оперштаба, в июне 2020 года официально включены в реестр умерших от коронавируса на Брянщине трое. Еще у двух человек, попавших в базу Ростата, были схожие симптомы, но коронавирус у них лабораторно не подтвердился.

Кроме этих людей, на Брянщине в июне умерли 132 инфицированных коронавирусом человека. Но у девяти из них он не был основной причиной смерти, хотя и оказал ощутимого влияния на развитие смертельных осложнений. У этих пациентов были диагностированы такие заболевания, как инсульт, злокачественные опухоли, хроническая почечная недостаточность и другие. Еще у 123 человек коронавирус не был основной причиной смерти, не повлиял на развитие смертельных осложенений и был выявлен уже после смерти или же был выявлен при жизни, но не проявлялся, в том числе и в виде симптомов респираторного заболевания.

Показатель смертности от коронавируса на Брянщине по случаям, которые попали в статистику в соответствии с методикой Минздрава, остается, по информации регионального оперштаба, одним из самых низких в стране и составляет на субботу 0,46% на фоне 1,68% в целом по стране и 1,45 в Центральном федеральном округе.