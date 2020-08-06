У брянцев старше 40 лет появится дополнительный выходной

Со следующего вторника, 11 августа, вступает в силу закон, согласно которому жители РФ старше 40 лет, включая брянцев, получат право на дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Об этом в четверг сообщило РИА Новости.

На время такого выходного за работниками, которым он будет полагаться, работодатели обязаны сохранить рабочее место и средний дневной заработок. Воспользоваться правом на этот дополнительный выходной брянцы в возрасте 40+ смогут раз в год.

Подтвердить целевое использование выходного можно будет справкой из медучреждения. Но нужно ли подтверждение, будут решать работодатели. Если потребуется справка, это придется отразить в локальной нормативной документации.

Ввести дополнительный выходной федеральные власти решили, чтобы облегчить работающим россиянам соответствующей возрастной группы прохождение диспансеризации и профосмотров и улучшить продолжительность и качество их жизни.

Проведение диспансеризации и профосмотров федеральные власти приостановили в марте в связи с эпидемией коронавируса. А в июле снова разрешили их проведение, но с оглядкой на эпидемическую ситуацию в конкретной местности.