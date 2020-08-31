В Брянске продолжают работу ярмарки выходного дня

Во всех районах города Брянска в минувшую субботу свою работу продолжили еженедельные ярмарки выходного дня. В этот раз картофель и другую плодоовощную продукцию в областной центр привезли 98 сельхозтоваропроизводителей из 18 районов Брянщины, сообщает брянская городская администрация.

На прилавках традиционно присутствовали свёкла, морковь, капуста, лук, томаты, огурцы, перцы, яблоки, груши и другие овощи и фрукты. В некоторых районах, например, в Бежицком и Володарском, из-за значительной доли частного сектора, повышенным спросом пользовалось зерно. Кроме того, посетители ярмарок имели возможность приобрести саженцы плодово-ягодных растений — всего более 50 наименований.

Напомним, ярмарки проводятся по субботам на четырёх городских торговых площадках:

1) в Бежицком районе: ул. Клинцовская, территория, прилегающая к дому № 60 (у ДК им. Д.Н. Медведева);

2) в Володарском районе: ул. Пушкина, на территории, прилегающей к стадиону им. Брянских партизан;

3) в Советском районе: ул. Брянского Фронта около дома № 2, на территории, прилегающей к гипермаркету «Линия-1»;

4) в Фокинском районе: ул. Богдана Хмельницкого между домами № 5 и № 14.

Работа ярмарок выходного дня завершится 7 ноября.

Ранее брянцы купили на ярмарках выходного дня 23 тонны овощей и фруктов.