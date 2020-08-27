В Брянске прошла августовская педконференция

В преддверье старта нового учебного года брянские учителя собрались на традиционную августовскую педагогическую конференцию. Ее проведение — такой же обязательный атрибут начала учебного года, как и торжественная линейка в День Знаний.

Как сообщает пресс-служба мэрии Брянска, в этом году формат конференции пришлось скорректировать в контексте пандемии коронавируса. На входе участникам измеряли температуру, в зале рассаживали через одного, чтобы соблюдать социальную дистанцию, да и учатсников оказалось вдвое меньге обычого. А от традиционных концертных номеров в программе в этом году пришлось отказаться. Строго соблюдались масочный и дефинфекционный режимы.

«Ежегодно увеличивается финансирование, предусмотренное на подготовку школ и детских садов к очередному учебному году. Если в 2019 году на эти цели направлялось около 140 миллионов рублей, то в этом году в общей сложности выделено 280 миллионов рублей. Материальная база городской системы образования укрепляется также за счёт капитального строительства. В этом году мы начали возведение ещё одного нового детского сада по улице Строкина, а также 2 ясельные пристройки в Бежицком и Володарском районе. Кроме того, уже началась процедура торгов по строительству школы на 1225 мест по улице Романа Брянского, в этом году мы рассчитываем начать это строительство», — рассказал участникам мэр Брянска Александр Макаров.

Система образования Брянска включает 178 учреждений: 68 школ, 104 детских сада и шесть учреждений дополнительного образования. В них работают более 5,5 тыс. педагогов, а в этом году их ряды пополнят 73 молодых учителя и 96 воспитателей.

С начала года в областном центре открылись пять детских садов и семь ясельных пристроек к имеющимся садикам. В частнности, с 1 сентября откроется новая школа на 1225 мест, а чуть позже — новый детский сад в районе Старого аэропорта. В этом году также начнется строительство еще одной школы на 1225 мест на улице Романа Брянского. Сейчас мэрия проводит конкурс по выбору подрядчика.

В этом году образовательным учреждениям Брянска на капитальные и текущие ремонты выделили из бюджетов разных уровней 144 миллиона рублей. Основная часть этих денег пошла на замену окон и капремонт кровли. Отдельно выделялись деньги на приобретение учебников, наглядных пособий, новой мебели и обеспечение безопасности в школах и детских садах, в том числе на реализацию мер профилактики коронавируса — купили бесконтактные термометры, оборудование для обеззараживания воздуха и т.д.

Участники конференции подвели также итоги минувшего учебного года. Отдельно отметили, что в 2019 году 11% обучающихся 3-11 классов окончили учебный год на одни пятёрки, на «4» и «5» — 50,5% учеников. 440 выпускников были награждены медалями «За особые успехи в учении». Это показатель не намного, но вырос по сравнению с предыдущим учебным годом.

Более 20 педагогам и коллектива ряда образовательных учреждений на конференции вручили Почетные грамоты.