В Брянске юные зацеперы катались на троллейбусе, зацепившись за лесенку на кузове

Участник группы «Тревожный Брянск» во ВКонтакте опубликовал в сообществе фотографию двух подростков, которые катались на троллейбусе, уцепившись за лестницу, расположенную в задней части его кузова.

«О недопустимости таких катаний регулярно предупреждают ответственные службы, но когда мозгов нет, мы видим таких персонажей, которые плевать хотели на безопасность и за такие хулиганские действия они не редко расплачиваются своим здоровьем, а иногда такое заканчивается трагедией», — написал автор публикации.

Однако большинство комментаторов не выразили с ним солидарности, а стали вспоминать, как сами в детстве похожим образом катались, например, на электричках, и при этом все живы и здоровы. Некоторые пишут, что умудрялись ездить и на крышах, не уточнаяя, о каком транспорте идет речь.

«Когда вижу такие посты, складывается впечатление, что их выкладывает старая, ворчливая бабка, которая из-за преклонного возраста забыл, что была маленькой и не редко творил подобные не характерные для развитого общества действа», — прокомментировал публикацию один из участников дискуссии (стилистика сохранена).

Один из комментаторов, однако, вспомнил случай, когда два подростка зимой прицепились сзади к КАМАЗу, а водитель, не видя их, сдал назад, и один из зацеперов угодил под колесо. По слвоам комментатора, подросток погиб, а водитель вскоре покончил с собой, так как не смог дальше жить с таким грузом.