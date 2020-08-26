В Брянской области отремонтируют еще 11 школ искусств

В Брянской области продолжается ремонт школ искусств, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Так, в ведомстве рассказывают, что планируется отремонтировать еще 11 школ искусств. На это будет выделено более 240 млн рублей. Кроме того, планируется купить новое оборудование в 13 учреждений. На это потратят более 57 млн рублей.

В Брянской области уже отремонтировали Дворец культуры БМЗ в Брянске, а также театр кукол «Дружбу». В Выгоничах появилась первая в регионе модельная библиотека, а в Трубчевске, Сельцо и Унече открылись три виртуальных концертных зала.

Напомним, в селе Погребы открылся сельский Дом культуры.