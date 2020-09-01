В Брянской области в сливах обнаружена восточная плодожорка
Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям выявили личинки карантинного вредителя в партии нектаринов общим весом 19,4 тонны.
Эта партия перевозилась из Республики Сербия в Московскую область.
Чтобы определить видовую принадлежность вредителя от продукции были отобраны пробы и направлены в подведомственную Россельхознадзору Брянскую межобластную ветеринарную лабораторию. Результаты проведенных исследований подтвердили заражение нектаринов восточной плодожоркой (Grapholitha molesta Busck).
Заражённая продукция возвращена отправителю.
Ранее брянские пограничники не пустили партию зараженных роз.
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